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Братья выпрыгнули из окна российского суда после приговора

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Изображение: ГУ МВД по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Выборгском районе Ленинградской области двое подсудимых братьев отпросились в туалет и выпрыгнули из окна здания суда после оглашения приговора. Об этом изданию 47news сообщили в правоохранительных органах.

За умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозы убийством ранее судимого за угон и кражу 35-летнего мужчину приговорили к одному году колонии строгого режима, а его 40-летнему брату назначили два с половиной года.

По информации издания, 9 августа около 19:00 в полицию поступило сообщение о побеге жителей поселка Плодовое из кабинета мирового судьи участка № 25 в Выборге.

Как стало известно, обвиняемые выслушали приговор и отпросились в туалет. Без сопровождения конвоя они вышли в коридор, свернули в противоположную сторону и направились к окну.

На данный момент подсудимых разыскивают.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 августа из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре сбежали пятеро арестантов. Побег совершили Александр Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. Дежурный ИВС перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую и забыл закрыть люк на двери камеры для подачи пищи. Через нее один из беглецов смог просунуть руку и открутить крепления наружного засова.

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