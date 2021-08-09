Российский заключенный с COVID-19 сплел канат из простыней и сбежал из изолятора

В Самаре из изолятора временного содержания (ИВС) сбежал арестованный за хранение наркотиков россиянин с COVID-19. Об этом в понедельник, 9 августа, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По его данным, в ночь на 7 августа беглец сорвал с окна решетку и по сплетенному из простыней канату спустился с третьего этажа, а затем выбрался за периметр. Дежурный и двое полицейских, охранявших учреждение, ничего не заметили, как и сокамерники, которые в момент исчезновения заключенного спали.

Были организованны оперативно-разыскные мероприятия по поимке беглеца, увенчавшиеся успехом — мужчину обнаружили в вагонном депо и вернули в изолятор. Отмечается, что сбежавший, судя по результатам тестов, болен коронавирусом.

6 августа сообщалось, что в 4 часа утра пятеро заключенных сбежали из ИВС в подмосковной Истре. Среди сбежавших арестантов был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя.