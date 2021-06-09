В Санкт-Петербурге 23-летняя россиянка выпрыгнула из окна здания управления по борьбе с наркопреступностью на улице Обуховской обороны. Об этом в среду, 9 июня, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, девушка упала с высоты пятого этажа, получила серьезные травмы и переломы. Ее доставили в реанимацию, состояние крайне тяжелое. Врачи борются за ее жизнь. Россиянка оказалась в полиции после того, как в ее съемной квартире были обнаружены четыре килограмма марихуаны и свыше десяти килограммов синтетических наркотиков.

28 августа 2020 года сообщалось, что в Пермском крае сотрудники полиции задержали молодых людей, которые работали закладчиками наркотиков, чтобы накопить на свадьбу.