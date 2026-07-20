Гоблин раскрыл лайфхак по покупке хорошего арбуза

Блогер Пучков заявил, что дает на чай продавцам фруктов, чтобы получить хороший арбуз

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, в эфире радио Sputnik раскрыл свой лайфхак для покупки хорошего арбуза. Запись эфира доступна в «VK Видео».

Пучков рассказал, что не умеет самостоятельно выбирать вкусный арбуз. По словам блогера, обычно он покупает бахчевые у одних и тех же продавцов фруктов и дает им немного денег на чай, поэтому они всегда продают ему хороший товар.

«Меня все помнят, меня все знают. Я сразу говорю: "Брат, хороший давай, чтобы я не возвращался". Мне тут же выдают замечательный арбуз, замечательную дыню, я всегда с удовольствием съедаю», — отметил он. Гоблин заверил, что, покупая таким образом арбузы, еще ни разу не получил невкусный плод.

Ранее уролог-андролог Тимур Бицоев опроверг распространенный миф об арбузах. Врач заверил, что употребление в пищу этого продукта не помогает растворять или выводить уже сформировавшиеся камни в почках.