Россия
 
Последние новости
Захарова объяснила возвращение российских дипломатов из КНДР на дрезине
Китайцы отказались от Tesla в пользу отечественного электромобиля
Бывший резидент Comedy Club пожаловался на проблемы в карьере из-за проекта
При взрыве в Нижнем Новгороде пострадал пациент стоматологической клиники
CD Projekt Red отложила исправление Cyberpunk 2077
ФСБ задержала россиянина за кражу армейских бронежилетов и экипировки «Ратник»
Умер актер из сериалов «Аббатство Даунтон» и «Корона»
Запрет российским лыжникам на использование «Катюши» на ЧМ объяснили
В Нью-Йорке предложили стать соседями Мадонны
Новости партнеров
Прослушать новость

Пожилой кавказец решил вывести дочь-закладчицу из наркобизнеса и занял ее место

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

В Махачкале 69-летний кавказец решил вывести увязшую в долгах дочь-закладчицу из наркобизнеса и занял ее место — на протяжении двух месяцев он ездил по адресам и оставлял свертки в тайниках. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте регионального управления МВД.

«Я говорю: давай я положу, а ты отходи. Я хотел, чтобы она от этих дел отошла», — рассказал пожилой мужчина на допросе. По версии следствия, он перевозил и размещал закладки, а его 40-летняя дочь была координатором. Она отметила, что собиралась уходить — «еще день-два и все». Привлечь отца ее якобы вынудили обстоятельства.

Пожилого кавказца с закладкой задержали, в багажнике его машины нашли сильнодействующий лекарственный препарат. Возбуждено уголовное дело по статье 234 УК («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»).

Ранее в Пермском крае задержали молодого инженера-технолога и студентку юрфака, которые работали закладчиками наркотиков, чтобы накопить на свадьбу. Пара занималась этим полгода. Закладки они делали рядом с собственным домом во время вечерней прогулки с собакой.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Влюбленные россияне занялись наркоторговлей ради красивой свадьбы
Российскую школу обнесли колючей проволокой для защиты от наркоторговцев
В России наркокурьер испугался полиции, съел наркотики и умер