Пожилой кавказец решил вывести дочь-закладчицу из наркобизнеса и занял ее место

В Махачкале 69-летний кавказец решил вывести увязшую в долгах дочь-закладчицу из наркобизнеса и занял ее место — на протяжении двух месяцев он ездил по адресам и оставлял свертки в тайниках. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте регионального управления МВД.

«Я говорю: давай я положу, а ты отходи. Я хотел, чтобы она от этих дел отошла», — рассказал пожилой мужчина на допросе. По версии следствия, он перевозил и размещал закладки, а его 40-летняя дочь была координатором. Она отметила, что собиралась уходить — «еще день-два и все». Привлечь отца ее якобы вынудили обстоятельства.

Пожилого кавказца с закладкой задержали, в багажнике его машины нашли сильнодействующий лекарственный препарат. Возбуждено уголовное дело по статье 234 УК («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»).

Ранее в Пермском крае задержали молодого инженера-технолога и студентку юрфака, которые работали закладчиками наркотиков, чтобы накопить на свадьбу. Пара занималась этим полгода. Закладки они делали рядом с собственным домом во время вечерней прогулки с собакой.