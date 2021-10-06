Российский школьник пришел на уроки в бронежилете и с муляжом автомата

В Нижнекамске мальчик пришел в школу в бронежилете, противогазе и с муляжом автомата

В Татарстане мальчик пришел на уроки в школу в бронежилете, противогазе и с муляжом автомата в руках. Снимок ребенка в таком обмундировании в среду, 6 октября, публикует «Подъем» в Telegram-канале.

Школьника заметили очевидцы на территории гимназии №22 в Нижнекамске. По их словам, ученику около 8-10 лет и вел он себя «очень серьезно и гордо».

В учебном учреждении, где произошел инцидент, «Подъему» заявили, что в ситуации уже разобрались и причин для беспокойства нет. Жители российского города в социальных сетях негативно отреагировали на произошедшее.

В сентябре стало известно, что в школе на юге Москвы 15-летний ученик во время перемены три раза ударил ножом одноклассника.