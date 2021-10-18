Восстановлена хронология атаки российского подростка на школу в Пермском крае

Восстановлена хронология атаки 12-летнего российского подростка на школу в поселке Сарс Пермского края. Подробности в понедельник, 18 октября, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По информации издания, в 7:45 устроивший стрельбу шестиклассник пронес оружие в учебное заведение, пользуясь отсутствием на посту охранника — мужчина переодевался. Подросток прошел через турникет. Сотрудники ЧОПа заступают на смену в 8 утра. В 7.55 мальчик поднялся в класс и открыл огонь. Один выстрел он произвел в потолок, еще один — в стену. По данным Telegram-канала 112, с собой у стрелка было десять патронов.

Как только охранник услышал выстрелы, он сразу нажал тревожную кнопку, преподаватели начали немедленно эвакуировать учеников.

Шестиклассник хотел расправиться с одноклассницей, которая его обижала. Вооруженного ружьем «Сайга-М3» подростка в 8:00 обезвредила директор школы Галина Зайцева. В результате стрельбы никто серьезно не пострадал, лишь одному из учеников порезало ногу осколком стекла.