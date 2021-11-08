В школах российского региона ввели масочный режим для детей и учителей

В школах Воронежской области ввели масочный режим для учеников и педагогов

В школах Воронежской области по решению местного оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией вводится масочный режим для учеников и педагогов. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщается на официальном портале властей российского региона.

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Уточняется, что дети возвращаются к очному формату обучения «с учетом всех действующих мер эпидбезопасности».

Кроме того, при посещении торговых центров и всех предприятий сферы услуг Воронежской области посетителям нужно будет предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19, либо QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесение за последние шесть месяцев заболевание, либо медотвод.

Также ряд общественных мест в российском регионе до сих пор остаются закрытыми. В частности, не работают ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, массажные и спа-салоны, бани и фитнес-клубы. Ограничена и работа общепита: клиентов можно обслуживать на вынос или осуществлять доставку.

Ранее стало известно, что в Башкирии из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции с 10 ноября в гипермаркеты и другие большие магазины будут пускать только по QR-коду, подтверждающему факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное за последние шесть месяцев заболевание.