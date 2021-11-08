Российский вирусолог усомнился в словах Гинцбурга о достаточном уровне антител

Утверждение директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга о достаточном для защиты от коронавируса уровне антител нуждается в проверке, считают вирусологи. Об этом в понедельник, 8 ноября, пишет РБК.

Ранее Гинцбург на основании исследования, проведенного совместно с департаментом здравоохранения Москвы, сообщил, что для полной защиты от штамма дельта необходимо 300 антител в международных единицах. Он отметил также, что если этот показатель ниже, то нужно вакцинироваться препаратом «Спутник Лайт».

Молекулярный биолог, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов поставил под сомнение слова Гинцбурга и отметил, что не был бы так категоричен на счет озвученной величины антител. Он сослался на несколько научных публикаций, в которых упоминаются разные величины этого показателя.

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«В частности, чтобы вообще не заболеть, нужно иметь уровень защиты выше 2 тысяч этих BAU/ml. Чтобы болеть легко, нужен уровень от 300 до 2 тысяч. Как правило, если человек с таким уровнем антител заболевает, госпитализация ему не требуется», — рассказал Нестеров и уточнил, что пока это лишь предварительные результаты исследований, не прошедшие рецензирование.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что только частично согласен с главой Центра имени Гамалеи по поводу необходимого уровня защиты в 300 международных единиц.

«Почему отчасти? Соотношение уровня антител к S-белку в единицах BAU и уровня защиты довольно условно. Возможно, академик Гинцбург обладает более точными данными, и 300 BAU — достоверный защитный уровень», — заявил он.

В свою очередь, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов предположил, что 300 BAU/мл — это достаточный уровень защиты.