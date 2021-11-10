В Минпросвещения заявили об отсутствии планов по переводу школ на учебу онлайн

Глава Минпросвещения Кравцов: планов по переводу школ на дистанционное обучение нет

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что планов по переводу школ на дистанционное обучение нет. Его слова в среду, 10 ноября, приводит ТАСС.

Он отметил также, что более 90 процентов школ с 8 ноября работают в очном формате, нерабочие дни не оказали влияния на качество образовательного процесса в учебных учреждениях. Только 18 школ в России сейчас закрыты на карантин и учатся онлайн из-за коронавируса, сообщил Кравцов.

Ранее стало известно, что в школах Воронежской области по решению местного оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией вводится масочный режим для учеников и педагогов.

Врач-вирусолог Евгений Тимаков считает, что именно с появлением дельта-штамма дети в России стали в десятки раз чаще заражаться коронавирусом.