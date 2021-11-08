В российском поселке из-за нашествия волков часть детей перевели на дистанционку

В поселке Зеленоборск в Югре произошло нашествие волков — из-за этого часть родителей написали заявление о переводе детей в школах на дистанционное обучение. Видеозапись с камер наблюдения публикует местная группа во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как рядом с российским поселком бродит волк. Позднее на видеозаписи появляется второе животное.

По словам местной жительницы, волков в поселке видели еще в декабре прошлого года. Тогда пропали несколько собак, но на обращения граждан власти не отреагировали, и животные расплодились, сообщает «2 города».

«В этом году визиты хищников начались с августа. А в октябре они начали снимать с цепей и утаскивать в лес собак. Волоком по снегу, весь поселок в крови», — рассказала россиянка.

Родители российских школьников написали заявления о переводе детей поселка на дистанционное обучение, потому что животных на улицах иногда видят днем.

«Да, есть такие заявления. Ситуация опасная, я вижу следы деятельности волков постоянно, возле дома ходят. К заявлениям родителей относимся с пониманием, главное для нас — безопасность детей», — заявила директор Зеленоборской средней школы Ольга Калугина.

Ранее волк покусал сотрудников МЧС возле российской школы в Уфе. Хищника вывезли в лес и отпустили на волю.