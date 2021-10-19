Волк покусал сотрудников МЧС возле российской школы

Mash: в Уфе волк покусал сотрудников МЧС возле школы, когда они хотели его поймать

Жители Уфы заметили волка возле одной из детских площадок у школы №159 и вызвали спасателей. Хищник покусал нескольких сотрудников МЧС России, когда те прибыли на место и хотели его поймать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Известно, что зверь гулял в микрорайоне Сипайлово на улице Королева.

В настоящее время решается вопрос о перевозке пойманного хищника. Предполагается, что волка вывезут в лес и отпустят на волю.

Ранее на Красной площади в Москве впервые заметили дикую лису. Животное сняла камера видеонаблюдения возле храма Василия Блаженного. По сведениям пресс-службы Государственного исторического музея, в ведении которого находится храм, это первый дикий зверь, сумевший пробраться на его территорию. До этого лисицу видели в районе парка «Зарядье».