Медведь напал на россиянина в лесу и разодрал ему лицо

В Надеждинском районе Приморского края медведь напал на россиянина и разодрал ему лицо, в тяжелом состоянии мужчину госпитализировали. Об этом пишет издание «Новости Владивостока».

Инцидент произошел 18 октября. Бывший военный приморец встретил медведя в лесу. Зверь напал на мужчину, однако ему удалось спастись. Пострадавшего доставили в артемовскую городскую больницу, а затем перевезли в госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке. В данный момент россиянин находится в реанимации.

Инспекторы охотнадзора региона проводят проверку случившегося.

Ранее в Орле медведь напал на беременную дрессировщицу во время циркового представления. Разъяренного зверя попытались остановить с помощью кнута. Пострадавшую госпитализировали.