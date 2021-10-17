В российском цирке медведь напал на беременную дрессировщицу

В Орле медведь напал на дрессировщицу во время циркового представления. Как сообщает издание «Орловский меридиан», это случилось вечером 16 октября.

По предварительным данным, животное набросилось на работницу цирка во время номера. Ее коллега попыталась остановить разъяренного зверя с помощью кнута, но тот не реагировал на удары. Пострадавшую женщину госпитализировали. Уточняется, что она была беременна.

«Самое удивительное, что никакой преграды между сценой и зрительским залом нет. Если бы медведь бросился к публике, все могло закончиться намного страшнее», — отметил автор публикации.

В июле в городе Березовский Кемеровской области медведь напал на дрессировщиков цирка во время номера под названием «Ехали медведи». Сначала животное вцепилось в ногу дрессировщице и повалило ее на пол, а после этого начало кидаться на дрессировщика.