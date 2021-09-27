Дикий слон набросился на полный пассажиров автобус и попал на видео

Нападение дикого слона на автобус с пассажирами удалось заснять в Индии

В индийском штате Тамилнад дикий слон вышел на дорогу и набросился на автобус, полный пассажиров. О попавшем на видео инциденте рассказывает Daily Mail.

Ролик с нападением животного удалось заснять одному из пассажиров. Автобус вез на работу госслужащих округа Нилгири. Машина двигалась через лесной массив, где обитает множество диких животных. В какой-то момент на дорогу вышел слон.

Водитель остановил автобус, после чего слон двинулся к машине и ударил бивнями в лобовое стекло, почти выдавив его из рамы. После этого водитель заглушил двигатель и отошел вместе с пассажирами вглубь салона. Слон еще раз ударил бивнями в лобовое стекло, но скоро потерял интерес к автобусу и вернулся в лес.

После того как слон ушел, водителю удалось завести автобус и доставить пассажиров в безопасное место. Машина получила легкие повреждения, и ей понадобится только косметический ремонт.

Главный секретарь по вопросам окружающей среды штата Тамилнад выразил благодарность водителю, который «сохранил хладнокровие, когда разъяренный слон атаковал автобус, и сумел сохранить пассажиров невредимыми».

Ранее в ЮАР туристы во время сафари вышли из автомобилей и попытались снять поближе стадо слонов. В итоге животные побежали на людей.