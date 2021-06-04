Разъяренный слон вытолкал с дороги пикап и попал на видео

Разъяренный слон в Национальном парке Крюгера в ЮАР смял капот пикапа и вытолкал автомобиль с дороги. На видео с животным обратило внимание издание The South African.

Водитель пикапа случайно подъехал слишком близко к слоненку и не смог увернуться от его агрессивного родителя. На записи видно, как взрослый слон приближается к автомобилю, отходит в сторону, разбегается и атакует. Животное начинает сталкивать автомобиль с дороги.

В процессе слон подцепил капот бивнями и смял его. После этого животное оставило автомобиль и отправилось по своим делам.

Запись произошедшего стала вирусной в соцсетях и набрала сотни репостов.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее сообщалось, что слон в Индии погнался за джипом с туристами и напугал их. Водителю пришлось сдавать задним ходом, чтобы скрыться от животного.