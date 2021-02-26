Слон погнался за джипом с туристами и попал на видео

Слон в Индии погнался за джипом с туристами и напугал их. На видео с животным обратило внимание издание India Today.

Офицер Индийской лесной службы Сурендер Мехра (Surender Mehra) опубликовал в Twitter видеозапись, на которой запечатлен слон, который гонится за сафари-джипом.

На кадрах видна группа туристов, которая сидит в джипе. Автомобиль подъехал почти вплотную к стаду слонов. Одно из животных направляется в сторону джипа. Слышно, как одна из туристок говорит: «Ничего не случится». Водитель соглашается с ней.

Сразу после этого слон разгоняется и начинает преследовать автомобиль. Водителю приходится сдавать задним ходом, чтобы скрыться от животного. Видео заканчивается громким трубным звуком, который издает слон.

Запись стала вирусной в соцсетях. Она набрала более 6,3 тысячи просмотров. Пользователи раскритиковали туристов за безответственное поведение в этой ситуации.

«Печальная реальность. Мы должны со школы учить детей о необходимости уважать животных», — написал один из них. «Такие происшествия могут быть опасны для жизни. Слоны могут быстро бегать и способны легко догнать движущийся с такой скоростью автомобиль. Рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что в одном из африканских заповедников жираф погнался за джипом с туристами и напугал их. На записи видно, что обогнав автомобиль, животное остановилось и развернулось, чтобы увидеть пассажиров.