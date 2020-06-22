Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео

В одном из африканских заповедников жираф погнался за джипом с туристами и напугал их. На видео с животным обратило внимание издание Mid-day.

В пятницу, 19 июня, офицер Индийской лесной службы Судха Рамен (Sudha Ramen) опубликовал в Twitter запись, на которой видно, как жираф бежит за сафари-джипом. Видео он нашел в Facebook и опубликовал в просветительских целях. Постепенно животному удается сравняться с транспортным средством, и даже опередить его. Обогнав автомобиль, животное остановилось и развернулось, чтобы увидеть пассажиров.

Жираф направился к джипу, а водитель разогнал автомобиль на задней передаче, чтобы уберечь испуганных пассажиров. На этом видео обрывается.

В комментарии Рамен отметил, что удар жирафа очень силен. Это животное может сбить с ног кого угодно одним пинком. Офицер Индийской лесной службы напомнил, что жирафы умеют быстро бегать, и делают это грациозно. По всей видимости, видео снято в одном из заповедников Африки.

Видео набрало около пяти тысяч просмотров и сотни лайков и комментариев. Один пользователь написал: «Что произошло дальше? Нельзя обрывать на половине видео», другой сказал: «Кто бы знал, что жирафы могут быть такими пугающими». Третий заявил: «Страшно, как будто посмотрел «Парк юрского периода». «Хахаха. Этот парень на переднем сидении напуган», — написал еще один комментатор.

Ранее сообщалось, что жительница города Виктория-Фоллс, Зимбабве, опубликовала видео, на котором два жирафа пытаются противостоять друг другу необычным способом. Молодой самец поменьше просунул голову под заднюю ногу противника и закинул ее себе на шею, а крупный жираф начал неспешно идти по кругу на трех ногах, чтобы высвободить четвертую.

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