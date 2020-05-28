Необычное противостояние двух жирафов попало на видео

Жительница города Виктория-Фоллс, Зимбабве, опубликовала видео, на котором два жирафа пытаются противостоять друг другу необычным способом. На ролик с животными обратило внимание издание The Sun.

28-летняя Анджела Фергюсон (Angela Ferguson) поделилась кадрами необычной битвы жирафов. Видео начинается с того, что молодой самец поменьше просовывает голову под заднюю ногу противника и закидывает ее себе на шею. Крупный жираф начинает неспешно идти по кругу на трех ногах, чтобы высвободить четвертую. Затем пара медленно ходит друг за другом по кругу.

Ролик прерывается на моменте, когда взрослый жираф делает взмах головой в сторону своего сородича. По одной из версий, животные боролись за лидерство.

Фергюсон пояснила, что схватку жирафов снял волонтер благотворительной организации African Lion and Environmental Research Trust в Национальном парке Замбези в марте.

«Зрителей заинтересовал этот ролик. Редко можно заметить за жирафами такое странное поведение. Многие люди, даже те, кто работает в дикой природе, никогда такого не видели. Некоторые пользователи сети сравнили произошедшее на видео с практикой йоги», — говорит Фергюсон. Отмечается, что самцы часто размахивают головой и опускают ее под сородича, чтобы распознать его пол.

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