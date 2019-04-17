Жирафу в зоопарке попытались скормить пачку денег

В китайском городе Куньмин, провинция Юньнань, разыскивают человека, который попытался накормить жирафа деньгами. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Неизвестный посетитель зоопарка кинул в вольер десять тысяч юаней (около ста тысяч рублей). Большую часть суммы составляли купюры достоинством сто юаней. Чтобы собрать рассыпанные деньги, сотрудникам зоопарка пришлось отвлечь животное едой.

К поискам владельца купюр привлекли полицию, однако найти его так и не удалось. Находившиеся возле вольера люди, утверждают, что ничего не видели. Камеры видеонаблюдения оказались бесполезны, поскольку деньги разбрасывали из точки за пределами их обзора.

В 2017 году сообщалось, что в Индии коза съела пачку денег, которую фермер предполагал потратить на покупку кирпичей. Купюры лежали в кармане брюк, которые мужчина оставил за дверью ванной. К тому времени, когда он вышел, животное успело уничтожить 29 банкнот достоинством две тысячи рупий.