Жительница Колумбии из жадности съела девять тысяч долларов

Жительница Колумбии проглотила 90 стодолларовых купюр, чтобы не делиться ими с бывшим гражданским мужем, сообщила прокуратура департамента Сантандер, передает РИА Новости.

28-летняя девушка съела девять тысяч долларов, нажитых во время совместной жизни. В итоге ей потребовалась помощь врачей, которые и извлекли необычный «обед».

Тем не менее, женщина посетовала, что в пригодном состоянии остались всего 5,7 тысячи долларов, а примерно треть денег успела «испортиться». В прокуратуре сообщили, что не имеют к ней претензий, поскольку деньги были получены законным путем от продажи ряда активов бывшей пары.

В мае прошлого года в Хмельницкой области Украины попавшийся на взятке сотрудник Государственной миграционной службы попытался съесть полученные деньги. Чиновник требовал от местного жителя 1,6 тысячи гривен за ускоренную выдачу загранпаспорта.