Голодная коза объела хозяина на тысячу долларов

В Индии коза съела пачку денег, которую фермер приготовил для покупки кирпичей. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Инцидент произошел в понедельник в деревне Силуапур, штат Уттар-Прадеш. Фермер Сарвеш Кумар Пал (Sarvesh Kumar Pal) заперся в ванной и оставил за дверью брюки, в кармане которых лежали 66 тысяч рупий (около 1025 долларов). Пока он мылся, его одежду нашла голодная коза.

К тому времени, когда Пал вышел, животное успело уничтожить 29 купюр достоинством две тысячи рупий. Уцелели только две купюры, но и они были сильно повреждены. Ущерб, нанесенный козой собственному хозяину, составил 62 тысячи рупий (около 960 долларов).

4 мая сообщалось, что жительница Колумбии проглотила 90 стодолларовых купюр, чтобы не делиться ими с бывшим гражданским мужем.