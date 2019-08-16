Злой носорог пустился в погоню за туристами

В южноафриканском заповеднике Саби-Сэндс носорог пустился в погоню за туристическим джипом. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как озлобленное животное внезапно кидается за машиной с людьми. Они начинают паниковать после того, как носорог ускоряется. Через некоторое время зверь начинает рычать, однако ему так и не удается догнать автомобиль. По словам автора ролика, носорог нападает на туристический джип уже не первый раз. Животное пробежало за автомобилем около 450 метров.

Белый носорог считается крупнейшим представителем семейства носорогов. Он может развивать скорость до 40 километров в час и весит около двух тонн. Животное часто становится жертвой браконьеров и находится под угрозой исчезновения.

В 2018 году сообщалось, что в Мексике на посетителей сафари-парка напал носорог. Животное атаковало автомобиль, где находилась семья из нескольких человек. В результате никто не пострадал.

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