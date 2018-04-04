Бой детеныша носорога с лечащими его мать врачами попал на видео

dailymail.co.uk

Детеныш носорога напал на ветеринаров, оказывающих помощь его матери. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

На ролике врачи пытаются вправить вывихнутый палец взрослой самке носорога. Ее детеныш сначала наблюдал за ними и заметно нервничал, а затем подбежал к докторам и попытался ударить рогом, который, однако, еще не вырос.

По словам ветеринаров, маленький носорог пытался наброситься на них несколько раз, как только они приближались к его матери. Сама же больная самка лежала спокойно и не обращала внимания ни на врачей, ни на волнение детеныша.

В феврале 2017 года внимание пользователей интернета привлекло видео, на котором моют циркового носорога. Комментаторы похвалили работников цирка за смелость и отметили, что животное получает удовольствие от водных процедур.

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