Слоны разогнали нарушивших первое правило сафари туристов и попали на видео

Слоны в национальном парке Крюгера в ЮАР разогнали туристов, которые отважились выйти из автомобилей в надежде сделать хорошие кадры с животными. Видео произошедшего опубликовал в Twitter гид по имени Эдвард (@EdwardthembaSa).

На записи видно, как попавшие в кадр туристы во время сафари вышли из автомобилей, которые остановились перед стадом слонов. Они были так увлечены съемкой и взволнованы, что нарушили первое правило сафари: никогда не выходи из машины.

Некоторые из них остались рядом с транспортными средствами, другие отошли подальше в поисках хорошего ракурса. Неожиданно слоны срываются с места и бегут на людей. Те в ответ завопили «эй, эй, эй» в надежде отогнать животных.

В итоге двоим туристам удалось убежать с траектории слонов. «Эй... эй... эй... сегодня все могло закончиться очень плохо», — прокомментировал гид видео.

Один из пользователей в комментариях написал: «Кричать на слона — это то, что нельзя делать ни при каких условиях». Другой отметил: «Они такие неосторожные. Если бы вы видели, как эти создания могут растоптать человека до полусмерти, вы никогда не захотели бы в этот заповедник. Такие вещи происходят быстро, и если бы слоны захотели, эти двое были бы мертвы».

Ранее сообщалось, что разъяренный слон в национальном парке Крюгера смял капот пикапа и вытолкал автомобиль с дороги. Водитель пикапа случайно подъехал слишком близко к слоненку и не смог увернуться от его агрессивного родителя.