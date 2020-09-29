Почти два десятка бродячих собак напали на россиянку с ребенком в коляске

Жительница Екатеринбурга Мария пожаловалась, что на нее напали почти два десятка собак, когда она шла с ребенком в коляске из магазина в районе озера Шарташ в Кировском районе. Об этом пишет издание E1.ru.

Женщина рассказала, что увидела на улице силуэт мужчины на велосипеде, за которым следовали 15 или 20 собак. Она подумала, что животные лают на него, но потом поняла, что они бегут в ее сторону.

По словам Марии, собаки окружили ее, и она закрыла коляску собой. В этот момент самое крупное животное разорвало зубами ее колготки, схватило за пальто и начало драть одежду. Женщина также рассказала, что рядом проезжал велосипедист, но он не помог ей, а лишь сказал «иди, они тебя не тронут». Только после повторной просьбы мужчина начал отгонять животных, но они продолжили лаять. На помощь пришли двое автомобилистов, которые поехали на машинах в сторону собак и разогнали их. Один из водителей помог россиянке добраться до дома.

Мария заявила, что именно мужчина на велосипеде кормит собак в заброшенных домах возле места, где произошло нападение. По ее словам, животные не первый раз так реагируют на людей. Она обратилась в полицию, в управлении МВД по Екатеринбургу подтвердили эту информацию.

В июле в городе Тольятти Самарской области стая бродячих собак напала на детей на детской площадке. Трое школьников играли во дворе, когда на них внезапно напали разъяренные животные. Одного из них они схватили, покусали и протащили несколько метров по земле, мальчика удалось отбить находившимся на улице взрослым.