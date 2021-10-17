В российском цирке объяснили нападение медведя на беременную дрессировщицу

Причиной нападения медведя на беременную дрессировщицу в орловском цирке могла стать ревность. Так реакцию животного объяснил в беседе с 5-tv.ru один из сотрудников российского цирка.

Циркач объяснил, что дикие звери-аристы привязываются к тем, кто с ними работает, и поэтому могут вести себя как дети. По его словам, за всю карьеру он не раз видел острую реакцию животного на изменения в образе жизни дрессировщика, который растит его.

«То, что его дрессировщик с детства воспитывает — они как ребенок и мать. Даже в жизни такое — когда у семьи появляется второй ребенок, старший начинает ревность какую-то проявлять во время беременности. Видимо, мишка тоже это почувствовал — гормоны, все это — видимо, какая-то легкая ревность у него взыграла», — сказал работник цирка.

Он отметил, что пострадавшая дрессировщица лишь немного ушиблась, когда упала. Ей не потребовалась госпитализация.

17 октября в Орле медведь напал на дрессировщицу во время циркового представления. По предварительным данным, животное набросилось на работницу цирка во время номера. Ее коллега попыталась остановить разъяренного зверя с помощью кнута, но тот не реагировал на удары. Пострадавшую женщину госпитализировали. Уточняется, что она была беременна.