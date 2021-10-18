На Красную площадь пробрались лисица из Зарядья и филин из Кремля

Около пяти утра на Красной площади в Москве впервые заметили лисицу. Об этом сообщает издание «Подъем».

Животное сняла камера видеонаблюдения возле храма Василия Блаженного. По сведениям пресс-службы Государственного исторического музея, в ведении которого находится храм, это первый дикий зверь, сумевший пробраться на его территорию. До этого лисицу видели в районе Зарядья.

В отличие от лис, хищные птицы регулярно появляются у храма Василия Блаженного. «К нам прилетал филин, совы были точно, — рассказали «Подъему» в пресс-службе музея — Но совы-то мы знаем, откуда — с территории Московского Кремля».

Мы только рады, потому что у нас в отсутствие иностранных туристов немножко сократилась посещаемость Покровского собора, так что, надеемся, теперь будет побольше. У нас появляется такой новый музейный мем. Приходите в гости, шанс увидеть лису тоже есть. Но, честно говоря, хотелось бы, чтобы ее соответствующие службы изловили, потому что не дай бог попадет под машину. Все-таки в центре города сложно дикому животному Пресс-служба Государственного исторического музея

По сообщению ТАСС, в 2020 году орнитологическое подразделение Службы коменданта Московского Кремля завело полярную сову. Также оно держит таких птиц, как ястреб-тетеревятник, филин обыкновенный, сокол-балобан, сокол-сапсан.

Ранее сообщалось, что в США женщина подралась с лисицей и посадила агрессивное животное в горшок. В последний момент лиса успела укусить ее за большой палец.