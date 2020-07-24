Бешеная лиса пробралась в дом и укусила лежавшую в кровати женщину

Бешеная лиса в округе Гилфорд, штат Северная Каролина, США, напала на лежавшую в кровати женщину. Об этом сообщает сайт Big Country.

В ночь на воскресенье, 19 июля, Джули Лофлин (Julie Loflin) лежала в кровати и увидела, что в ее дом через дверцу для собаки вошла лиса.

Животное прошло по комнате и оказалось лицом к лицу с хозяйкой дома. Лиса запрыгнула на кровать, укусила американку за ногу и не отпускала до тех пор, пока женщине не удалось вырваться и вызвать экстренные службы.

Лофлин держала лису за шею больше 12 минут до приезда полиции и скорой помощи. «Я не знаю, что еще можно было сделать. Может быть, бросить в нее подушку или одеяло. Я молилась, чтобы выжить», — сказала она.

В среду, 22 июля, служба контроля за животными подтвердила, что лиса заражена бешенством. Лофлин сделали несколько уколов, в том числе вакцину от бешенства. Американка рада, что ее собака и питомцы соседей не пострадали. С тех пор она не оставляет дверь открытой.

Соседи в округе часто видели лис, которые подходили близко к человеческому жилью.

Ранее сообщалось, что в американском городе Грей, штат Мэн, женщина подралась с лисицей и посадила агрессивное животное в горшок. В последний момент лиса успела укусить ее за большой палец.