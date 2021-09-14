В России проверят школьный учебник со ссылкой на порносайт

В России мать шестиклассника обнаружила в учебнике по иностранному языку на картинке ссылку, ведущую на порносайт. Как сообщает ТАСС, профильные ведомства, такие как Министерство просвещения и Российская академия образования, а также выпустившее пособие издательство «Просвещение» начали проверку по данному факту.

Реакция издательства

Издательство «Просвещение» приостановило выпуск и распространение печатной версии издания с ошибкой. В электронной версии были сделаны исправления, она доступна по приобретенным ранее ссылкам.

Речь идет об учебнике, неоднократно проходившем государственную экспертизу, а также экспертизы негосударственных организаций. В поступивших от родителей жалобах упоминается иллюстрация на одной из страниц учебника. На текущий момент электронный формат учебника уже исправлен и доступен по ранее приобретенным ссылкам. Принято решение о приостановке издания и распространения текущей печатной версии учебника Издательство «Просвещение» Фото: Минпромторг

Также издательство обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать ресурс, на который ведет ссылка с изображения в учебнике, поскольку считает приоритетом информационную безопасность детей. Отмечается, что иллюстрация была опубликована в пособиях 2008, 2014 и 2021 годов издания, Российские академии наук и образования дали положительные заключения на них.

Подозрительную ссылку в учебнике английского языка обнаружила жительница Подмосковья. На страницах одного из учебников сына-шестиклассника россиянка заметила задание, которое было посвящено визитным, клубным и кредитным картам. Внимание родительницы привлекла карта спортивного клуба. Адрес, размещенный на ней, показался женщине странным, и она решила проверить его. Ссылка оказалось рабочей и привела на сайт с откровенными фотографиями и видео для взрослых.

Реакция Минпросвещения

Министерство просвещения решило пересмотреть заключения экспертов на учебник. В ведомстве отметили, что издание будет отозвано, однако ошибка могла иметь технический характер. Там добавили, что процедура формирования федерального перечня учебников позволяет оперативно проверять их в случае поступления жалоб.

Федеральный перечень учебников — максимально прозрачная система оценки качества учебников, многоуровневая, проходящая через несколько экспертных фильтров. Случаи выявленных ошибок уже после включения в перечень за последние годы единичны, одна из них, возможно, допущена в учебнике по английскому языку. В настоящее время все экспертные заключения по учебнику пересматриваются, и он будет отозван Минпросвещения о ситуации с учебником

В ведомстве подчеркнули, что детальные итоги проверки будут опубликованы, после проведения экспертиз научно-методический совет по учебникам поставит на вид произошедшее для экспертов и рецензентов.

Реакция Российской академии образования

В Российской академии образования (РАО) отметили, что также проведут проверку пособия по английскому языку. Там подчеркнули, что последнее переиздание не проходило экспертизу в учреждении.

Вместе с тем стоит подчеркнуть, что последнее переиздание указанного учебника перед включением в новый федеральный перечень не проходило экспертизу в РАО. Государственная экспертиза учебников и учебных пособий должна быть максимально объективной. Она требует и научной, и профессиональной и общественной оценки Российская академия образования Фото: РАО

Ранее, 21 апреля, во время ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин выразил свое удивление касательно содержания некоторых российских учебников по истории. В частности, он упомянул, что видел учебник, в котором не было ни слова про Сталинградскую битву, что его возмутило.

Минпросвещения России запланировало со следующего года заменить возмутившие главу государства учебники по истории в колледжах, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Он уточнил, что министерство уже подготовило пакет нормативных поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» для усиления контроля качества учебников.

