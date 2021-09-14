В России проверят школьный учебник со ссылкой на порносайт

В России мать шестиклассника обнаружила в учебнике по иностранному языку на картинке ссылку, ведущую на порносайт. Как сообщает ТАСС, профильные ведомства, такие как Министерство просвещения и Российская академия образования, а также выпустившее пособие издательство «Просвещение» начали проверку по данному факту.
Реакция издательства
Издательство «Просвещение» приостановило выпуск и распространение печатной версии издания с ошибкой. В электронной версии были сделаны исправления, она доступна по приобретенным ранее ссылкам.
Также издательство обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать ресурс, на который ведет ссылка с изображения в учебнике, поскольку считает приоритетом информационную безопасность детей. Отмечается, что иллюстрация была опубликована в пособиях 2008, 2014 и 2021 годов издания, Российские академии наук и образования дали положительные заключения на них.
Подозрительную ссылку в учебнике английского языка обнаружила жительница Подмосковья. На страницах одного из учебников сына-шестиклассника россиянка заметила задание, которое было посвящено визитным, клубным и кредитным картам. Внимание родительницы привлекла карта спортивного клуба. Адрес, размещенный на ней, показался женщине странным, и она решила проверить его. Ссылка оказалось рабочей и привела на сайт с откровенными фотографиями и видео для взрослых.
Реакция Минпросвещения
Министерство просвещения решило пересмотреть заключения экспертов на учебник. В ведомстве отметили, что издание будет отозвано, однако ошибка могла иметь технический характер. Там добавили, что процедура формирования федерального перечня учебников позволяет оперативно проверять их в случае поступления жалоб.
В ведомстве подчеркнули, что детальные итоги проверки будут опубликованы, после проведения экспертиз научно-методический совет по учебникам поставит на вид произошедшее для экспертов и рецензентов.
Реакция Российской академии образования
В Российской академии образования (РАО) отметили, что также проведут проверку пособия по английскому языку. Там подчеркнули, что последнее переиздание не проходило экспертизу в учреждении.
Ранее, 21 апреля, во время ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин выразил свое удивление касательно содержания некоторых российских учебников по истории. В частности, он упомянул, что видел учебник, в котором не было ни слова про Сталинградскую битву, что его возмутило.
Минпросвещения России запланировало со следующего года заменить возмутившие главу государства учебники по истории в колледжах, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Он уточнил, что министерство уже подготовило пакет нормативных поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» для усиления контроля качества учебников.