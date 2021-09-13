Россиянка нашла в школьном учебнике ссылку на порносайт

Жительница Подмосковья нашла в учебнике по английскому задание с ссылкой на порносайт

Жительница Подмосковья нашла в школьном учебнике по английскому языку ссылку, ведущую на порносайт. Об этом сообщает Letidor.

По данным портала, ребенок женщины учится в шестом классе подмосковной гимназии. На страницах одного из его учебников россиянка заметила задание, которое было посвящено визитным, клубным и кредитным картам. В упражнении содержалось несколько изображений с фотографиями людей и их данными: именем, адресом, местом работы, телефонным номером и другой информацией.

Внимание родительницы привлекла карта спортивного клуба. Адрес, размещенный на ней, показался женщине странным, и она решила проверить его. Ссылка оказалось рабочей и привела на сайт с откровенными фотографиями и видео для взрослых.

«В чатике класса творится кошмар, родители негодуют. Конечно, современные дети продвинутые и о многом знают, но такие ссылки уж точно не должны быть в школьных учебниках. Это не способствует серьезному отношению к учебе», — рассказала женщина и отметила, что авторам книги следовало быть внимательнее при ее составлении. «Даже если не заходить по ссылке, она выглядит сомнительно», — уточнила россиянка.

Ранее сообщалось, что администрация австралийской школы по ошибке отправила своим ученикам ссылку на ресурс с жесткой порнографией. Все учащиеся частной школы получили письмо с приглашением на ежегодный праздничный завтрак. В сообщении содержалась ссылка на обязательную регистрацию, но при попытке перейти дети попадали на порносайт.