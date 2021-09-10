Лавров рассказал о патриотизме и посетовал на пробелы в учебниках истории

Министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках форума современной журналистики «Вся Россия-2021» рассказал, что для него означает патриотизм. Он посетовал на пробелы в учебниках истории и дал совет российским родителям воспитывать в детях любовь к своей стране, передает РИА Новости.

Глава МИД порекомендовал читать Есенина, Пушкина и других великих поэтов и писателей. Он назвал Россию малой родиной, которая хранит память предков, указал на то, что тут живут родители, у кого они еще живы, друзья, присутствует ощущение корней.

«Я думаю, что все это вместе, когда у каждого это есть, то нас никто не победит, потому что тогда это все складывается, это и есть любовь к отечеству, любовь к своей стране, настоящий патриотизм», — добавил Лавров.

Он назвал «безобразием» колоссальные пробелы в российских учебниках, особенно в темах про Великую Отечественную войну, и подчеркнул важность воспитания детей в любви к своему дому и месту, где они родились. Министр подчеркнул, что у россиян это сидит глубоко в генетическом коде.

Лавров привел в пример американцев, которые могут поехать работать или учиться в другое место, например, через все США или даже в Европу, и рассказал, что у них это в порядке вещей, в то время как жители России более консервативны в хорошем смысле слова. «Мне кажется, что это нужно беречь и лелеять», — заключил глава МИД.

Ранее Минпросвещения включило воспитание патриотизма в стандарты школьного образования. Минюст России зарегистрировал соответствующие приказы ведомства об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования.

