Объяснены особенности патриотического воспитания в российских школах

Патриотическое воспитание — это не отдельный урок. Эти должны заниматься все педагоги в школе. Таким образом особенности нового для учеников понятия патриотического воспитания, которое было в этому году введено в правовое поле, в беседе с радио Sputnik объяснил профессор МГИМО, ведущий программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский.

По мнению эксперта, вместе с таким воспитанием передаются и боль, и радость, и сопереживание. «Это должен делать каждый учитель, а не только учителя истории и литературы. Патриотизм должен быть и в химии, и в физике, и так далее», — подчеркнул Вяземский.

Профессор также подчеркнул, в таком деле нельзя допускать перегибов, потому что навязывание ценностей молодежи зачастую может дать обратную реакцию. «Молодежь ищет себя и иногда для этого отрицает чужие ценности. Молодые ребята в каком-то смысле нигилисты, но это проходит с возрастом. Здесь надо осторожно себя вести», — подытожил телеведущий.

С 1 сентября текущего года начнет действовать обновленный закон «Об образовании», который вводит в правовое поле понятие «патриотическое воспитание». Ожидается, что в 2020-2021 учебном году модель патриотического воспитания будет обнародована. Затем, обсуждения, в школах появятся соответствующие учебные планы.