К патриотическому образованию российских школьников захотели подключить блогеров

В рамках реализации нацпроекта «Образование» к патриотическому воспитанию российских школьников захотели подключить блогеров. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете «Аргументы и факты».

«Дети ассоциируют себя с ровесниками. Значит, нам стоит сотрудничать с блогерами, сделать их своими партнерами, через них в том числе общаться с подростками и доносить важные смыслы», — отметил глава Минпросвещения.

Проект по патриотическому воспитанию школьников планируется разработать к апрелю 2020 года. «Эксперты предлагают мероприятия для программы, учитывая, что больше интересно молодёжи, что лучше поможет донести до подростков духовно-нравственные ценности, которые закладываются в программу. Рабочая группа анализирует их и выстраивает в систему», — уточнил Кравцов.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование», в рамках которого, в частности, будут развиваться добровольчество и волонтерство. Так, в ближайшие пять лет в добровольческое движение планируется вовлечь не менее 20 процентов россиян, 45 процентов молодежи будет заниматься творческой деятельностью, а 70 процентов — входить в студенческие клубы. Во всех регионах появится система поддержки добровольцев и волонтеров, а лучшим практикам будут выдаваться гранты. Всего на нацпроект планируется потратить 784,5 миллиардов рублей.

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