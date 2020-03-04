Школьники Москвы прошли почти 2 тысячи километров по местам боевой славы

Вопросы патриотического воспитания школьников, а также достижения системы столичного образования обсудили 3 марта на заседании президиума правительства Москвы под руководством Сергея Собянина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Департамента образования города Москвы.

Как было отмечено на заседании, в 2020 году в преддверии празднования 75-летия Великой Победы в патриотической работе со школьниками акцент сделан на сохранении связи поколений и увековечивании подвига солдат Великой Отечественной войны, Так, в 2019 году Центр патриотического воспитания и школьного спорта запустил проект «Путь героя», который знакомит школьников с подвигами Героев Советского Союза. По маршрутам боев времен Великой Отечественной войны прошли более 600 учеников из 51 школы. Всего ребята преодолели 1922 километра. Итоги похода представят 6 мая на параде кадетского движения «Не прервется связь поколений».

Также в честь юбилея Победы Центр патриотического воспитания и школьного спорта запустил проект «Прикоснись сердцем к подвигу». Его участники — московские школьники встречаются с ветеранами в каждом округе столицы. В этих встречах уже приняли участие более 400 человек, в том числе учащиеся кадетских классов.

Сегодня такие классы открыты в 231 школе, в них учится более 20 тысяч кадет. Они проходят предпрофессиональную подготовку по 12 профилям. Партнерами программы выступают 8 федеральных министерств и ведомств: Министерство обороны, МЧС, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Минюст, Федеральная служба безопасности, а также Федеральная служба охраны и Росгвардия. Занятия с кадетами проводят не только учителя, но и преподаватели из 25 федеральных и городских вузов. В 2019 году в кадетских классах появилось три новых направления: военная логистика, военный перевод, а также защита прав потребителей и благополучия человека. Предпрофессиональные классы с такими профилями открылись в 20 столичных школах.

Значительная роль в патриотическом воспитании молодежи отводится школьным музеям. «Огромную роль в сохранении памяти о подвигах наших предков играют музеи, созданные усилиями школьников и учителей. Развитие этого направления — это непосредственный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Сегодня насчитывается 1 628 школьных музеев, из них 811 посвящены военно-исторической тематике. Каждый музей имеет актив из числа учащихся, это порядка 12 тысяч детей, и около 3,8 тысячи педагогов, ветеранов и представителей общественности», — отметил директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Матвей Говорущенко.

