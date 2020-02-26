Путин заявил о невозможности украсть у России Победу

Попытки украсть у России победу в Великой Отечественной войне предпринимаются, но это невозможно, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Берлин-то кто штурмовал? Чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет», — сказал глава государства на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Он также поддержал идею прописать в основном законе норму о защите правды о Великой Отечественной войне.

18 января Путин рассказал о способе «заткнуть поганый рот» искажающим правду о Победе. Речь идет о создании открытого центра с архивными документами к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ранее он неоднократно заявлял, что Москва будет пресекать любые попытки искажать историю военных лет.

15 января в ходе послания Федеральному собранию он анонсировал создание полного архива документов о Великой Отечественной войне. Вся информация будет находиться в открытом доступе.

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