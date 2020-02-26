Российские ветераны получат кнопочные мобильные телефоны

Сотовые операторы выдадут российским ветеранам Великой Отечественной войны бесплатные кнопочные телефоны ко Дню Победы, рассказал «Известиям» близкий к Минкомсвязи источник.

Предполагается, что услуги связи для ветеранов будут бесплатными. На устройства мобильные компании могут потратить до 50 миллионов рублей, а на саму связь — до 80 миллионов рублей в год.

Несмотря на то что продажи кнопочных аппаратов снижаются, они все еще востребованы, причем не только у пожилых людей, отмечают эксперты. Доля таких устройств в общих продажах мобильных телефонов составляет 27 процентов, согласно данным компании GfK.

Собеседник издания пояснил, что телефоны с крупными кнопками и хорошо различимыми элементами на экранах лучше всего подходят для пожилых людей. Состав пакета услуг пока обсуждается.

В компании Tele2 рассказали, что на посвященной проекту встрече были сформулированы общие требования к телефонам для ветеранов. Такие аппараты должны ориентироваться прежде всего на голосовые услуги, иметь крупный экран, клавиши и шрифт, а также обладать звуковым сопровождением набора.

Ранее сообщалось, что российских ветеранов выборочно отправят в бесплатную поездку за границу, в экскурсионный тур на побережье Адриатического моря. В итальянский Римини смогут отправиться труженики тыла, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. В поездку в дни празднования годовщины намерены отправить две группы из Москвы и Санкт-Петербурга по 15-20 человек. В программу поездки входит бесплатное питание и проживание, а также посещение экскурсий и достопримечательностей с использованием специализированного транспорта.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!