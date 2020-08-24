Русскому характеру дали определение

Большинство россиян (70 процентов) считают, что русский характер существует, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрошенные граждане дали определение феномену. Среди положительных качеств, присущих русскому характеру, 32 процента респондентов выделили доброту, душевность и эмпатию, еще 23 процента — мужественность, упорство, стойкость, целеустремленность, 18 процентов — терпимость и безотказность, 14 процентов — взаимовыручку и товарищество, 13 процентов — патриотизм, гордость.

Основными отрицательными характеристиками участники опроса назвали пристрастие к алкоголю и наркотикам (21 процент). 17 процентов россиян упомянули про лень, безынициативность, вялость, восемь процентов — про покорность и терпеливость, шесть процентов — про разобщенность, эгоизм, жестокость, злобность, завистливость.

59 процентов опрошенных уверены, что в русском характере больше положительных черт, чем отрицательных. Чаще всего так отвечали люди старше 45 лет.

Ранее россияне назвали самые вежливые города в стране. В лидерах оказались Нижний Новгород, Новосибирск и Томск.