Россияне одобрили медведя в качестве символа страны

Почти две трети (65 процентов) россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь. Таковы результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

«Медведь ассоциируется, прежде всего, с силой, могуществом, и именно это побуждает большинство признавать его адекватным олицетворением России», — говорится в исследовании.

Между тем 18 процентов респондентов не считают этого хищника символом страны. Несколько чаще прочих считают медведя подходящим символом москвичи (73 процента) и сибиряки (71 процент), отметили в фонде.

Семь процентов россиян описывали медведя как зверя, который долго терпит, но при необходимости может постоять за себя. Отмечается, большинство граждан, выступающие против этого символа, часто говорят о грубости и агрессивности медведя.

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