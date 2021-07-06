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Минпросвещения включило воспитание патриотизма в стандарты школьного образования

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минюст России зарегистрировал приказы Минпросвещения об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, ФГОС основного общего образования обеспечивает, среди прочего, единство образовательного пространства на территории России, вариативность содержания образовательных программ, благоприятные условия воспитания и обучения. Также он предусматривает применение обучающих методик, направленных на формирование гармоничного физического и психического развития, формирование российской гражданской идентичности обучающихся.

Кроме того, стандарт обеспечивает разумное и безопасное использование цифровых технологий, личное развитие школьников, в том числе гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, экологическое воспитание, а также формирование у школьников системных знаний о месте России в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и т.д.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов высказался о планах заменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ), отметив, что министерство готово рассмотреть альтернативные механизмы оценки знаний школьников. При этом он подчеркнул, что планов заменить ЕГЭ альтернативными механизмами оценки знаний школьников сегодня у министерства нет.

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