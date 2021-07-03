Российским выпускникам выдали аттестаты с ошибками

Выпускникам школы в Калининском районе Санкт-Петербурга выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами. Об этом пишет «Фонтанка».

«Выпускникам выдали недействительные аттестаты, в которых QR-код не совпадает с номером аттестата. Дети не могут подать документы ни в один вуз», — рассказали читатели издания. Номер школы не указывается.

В этом году в России школьные аттестаты маркируют QR-кодом впервые. По мнению Минпросвещения, это поможет в борьбе с поддельными документами. Учебное заведение самостоятельно присваивает QR-код. Из 43 выпускников школы в Калининском районе проблемы возникли у 42. В ближайшие дни документы заменят. Приемная кампания в вузы Петербурга продлится до 25 июля.

Ранее сообщалось, что в школе Томпонского района Якутии выпустился единственный одиннадцатиклассник. Аналогичная ситуация сложилась в одной из школ Омской области.