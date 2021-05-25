Россия
 
Последние новости
Путину передали послание Си Цзиньпина
Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе
Познер призвал Россию сплотиться с США против Китая
Иностранным инвесторам разрешили приезжать в Россию вопреки коронавирусу
Google оштрафовали в России еще на два миллиона рублей
В Госдуме допустили бойкот Россией и Белоруссией остатка ЧМ по хоккею в Риге
Власти Якутии отказались от обязательной вакцинации против COVID-19
Во Франции заявили о выигрыше России от санкций Евросоюза
Путин объявил об успешном испытании С-500
Новости партнеров

В российской школе выпустилась единственная одиннадцатиклассница

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: телеграм-канал «Mash Siberia»

В школе Омской области выпустилась единственная одиннадцатиклассница. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Девушка по имени Алсу не все время училась одна. В девятом классе школьников было четверо, но до выпускного в 11-м классе кроме нее не доучился никто. Тем не менее ей устроили полноценный праздник с музыкой и поздравлениями.

По данным канала, Алсу закончила школу с одной тройкой. Далее она планирует поступить в университет или аграрное училище.

Ранее сообщалось о другом российском выпускнике, который закончил школу в одиночку. Это произошло в Томпонском районе Якутии. Молодой человек поступил в первый класс один, за 11 лет к нему присоединялись несколько детей из других школ, но с 2020 года он снова был единственным учеником.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам раздадут деньги за трудоустройство выпускников
Рособрнадзор рассказал о правилах допуска на ЕГЭ
В российской школе выпустился единственный одиннадцатиклассник