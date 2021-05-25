В российской школе выпустилась единственная одиннадцатиклассница

В школе Омской области выпустилась единственная одиннадцатиклассница. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Девушка по имени Алсу не все время училась одна. В девятом классе школьников было четверо, но до выпускного в 11-м классе кроме нее не доучился никто. Тем не менее ей устроили полноценный праздник с музыкой и поздравлениями.

По данным канала, Алсу закончила школу с одной тройкой. Далее она планирует поступить в университет или аграрное училище.

Ранее сообщалось о другом российском выпускнике, который закончил школу в одиночку. Это произошло в Томпонском районе Якутии. Молодой человек поступил в первый класс один, за 11 лет к нему присоединялись несколько детей из других школ, но с 2020 года он снова был единственным учеником.