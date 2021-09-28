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В Госдуме объяснили необходимость сокращения числа контрольных работ в школах

Депутат Госдумы Смолин предложил сократить и упростить школьное образование
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Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Порядка 30 процентов времени школьники тратят не на получение и усвоение нового материала, а на контроль полученных знаний, что мешает общему процессу образования. Кроме того, сегодняшняя программа крайне сложная и обширная, потому объем предлагаемого ученикам материала следовало бы сократить. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Олег Смолин.

Президент России Владимир Путин поручил сократить количество контрольных и проверочных работ в школах. Российский лидер считает, что это необходимо для обеспечения обоснованного режима контроля знаний, а также актуальности мониторинга качества образования в стране.

Слишком сложно

Смолин напомнил, что вопрос о сокращении числа контрольных и проверочных работ в школах был поднят комитетом по образованию и науке Госдумы еще весной в связи с многочисленными обращениями родителей.

«По нашим оценкам, порядка 30 процентов всего времени уходит именно на контрольные и проверочные работы, — обратил внимание политик. — Это не случайность, а следствие ОГЭ и ЕГЭ — учителя с ранних лет пытаются подготовить учеников к экзаменам, которые придется сдавать в 9-х и 11-х классах. Но ведь это неправильно. Современное количество школьных уроков в сравнении с тем, что было в Советском Союзе, за исключением, разве что, иностранных языков, серьезно сокращено. А вот объем знаний при этом либо остался прежним, либо увеличился».

Из-за слишком большого объема материала ученики, по словам депутата, не успевают усвоить весь необходимый материал, вынуждены скакать с темы на тему, так ни во что и не углубляясь.

«Именно поэтому нужно больше времени тратить именно на усвоение знаний, а не на контроль и проверки, — уверен Смолин. — Так что предложение президента мы поддерживаем полностью. Но хорошо было бы увязать это еще и с пересмотром объема материала. Когда он слишком большой и сложный, — а наши учебники больше напоминают вузовские — дети просто упускают некоторые важные, ключевые моменты, которые могли бы усвоить в более простых формах. В любом случае, первый шаг в виде сокращения числа контрольных и проверочных работ уже радует».

В Рособрнадзоре уже отчитались о проведении работ по оптимизации числа контрольных в школах, а рекомендации в регионы, по словам представителей ведомства, были направлены еще в августе.

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