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В российских школах начнут поднимать государственный флаг с нового учебного года

Минпросвещения: с 1 сентября в школах России начнут поднимать государственный флаг
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Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

С начала нового учебного года в российских школах начнут поднимать государственный флаг. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

По его словам, в поднятии флага «не должно быть формализма». Министр отметил, что во многих регионах России такая церемония же существует и школьники стремятся участвовать в ней.

Президент Владимир Путин также поддержал идею ввести в школах традицию ежедневного поднятия флага России. Он напомнил, что в учебных заведениях многих стран такая практика широко распространена. «Это хорошая традиция», — заключил Путин.

Ранее в Минпросвещения рассказали о формате нового учебного года. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, планов по переводу школьников на дистанционный формат нет. Он добавил, что школы готовы к приему 17 миллионов детей.

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