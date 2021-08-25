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Путин поддержал идею ежедневного поднятия российского триколора в школах

Президент Путин поддержал идею ежедневно поднимать российский флаг в школах
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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Владимир Путин поддержал идею ввести в школах традицию ежедневного поднятия флага России. Об этом он высказался, общаясь с учителями и учениками перед заседанием Госсовета по вопросам образования, передает ТАСС.

Глава государства напомнил, что в учебных заведениях многих стран мира ежедневно поднимаются и вывешиваются государственные символы, в первую очередь флаг.

«Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера», — заявил Путин, предположив, что можно ввести единый государственный стандарт.

Также во время встречи президент России заявил о необходимости совершенствовать систему оплаты труда педагогов. Вместе с тем глава государства призвал исходить из имеющихся бюджетных возможностей страны.

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