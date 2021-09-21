Путин поручил ликвидировать третьи смены в школах

Президент России Владимир Путин поручил к 2024 году ликвидировать третьи смены в школах

Президент России Владимир Путин потребовал к 2024 году ликвидировать третьи смены в школах. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, добиться ликвидации третьей смены можно благодаря строительству новых школ и ремонту уже существующих зданий.

«С помощью строительства новых школ и капитального ремонта действующих зданий отказаться, наконец, от третьих смен в школах, создать комфортную среду для учеников и для педагогов», — поручил глава государства.

Ранее Путин заявил, что к 2024 году необходимо обеспечить стопроцентный уровень доступности первичного звена здравоохранения и повысить качество его работы.