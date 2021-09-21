Путин поручил повысить качество работы первичного звена здравоохранения

Президент Путин: к 2024 году нужно обеспечить доступность первичного звена здравоохранения

К 2024 году необходимо обеспечить стопроцентный уровень доступности первичного звена здравоохранения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, его слова передает ТАСС.

«К 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения, повысить качество его работы», — заявил глава государства.

Ранее Владимир Путин поручил оказать помощь в постковидной реабилитации на Дальнем Востоке. По его словам, в ДФО недостаточно мощностей для всеобщей медицинской реабилитации переболевших COVID-19.