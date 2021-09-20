В российском регионе ограничили выдачу бесплатных лекарств от коронавируса

Олег Костин: выдавать бесплатные лекарства от COVID-19 будут только остро нуждающимся

В Саратовской области ограничили выдачу бесплатных лекарств от коронавирусной инфекции в связи с большим ростом заболеваемости, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. Соответствующее видеообращение опубликовано в Instagram-аккаунте ведомства.

Костин уточнил, что на данные цели было выделено огромное количество средств, однако повсеместное увеличение количества заболевших коронавирусом не позволяет «угнаться в закупках за таким количеством препаратов». По его словам, теперь бесплатные лекарства будут выдаваться адресно остро нуждающимся в них людям.

Глава регионального Минздрава также отметил, что в больницах много невакцинированных заболевших, а реанимации заполнены исключительно пациентами, не сделавшими прививку. В связи с этим он призвал жителей Саратовской области вакцинироваться от COVID-19.

Ранее сообщалось, что пациенты с ревматическими заболеваниями стали сталкиваться с нехваткой зарубежных лекарств. В частности, речь идет о растворе метотрексата, который входит в список жизненной важных препаратов.