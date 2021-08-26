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Россиян предупредили о нехватке лекарств для лечения артрита

«Ведомости»: россияне столкнулись с нехваткой жизненно важных лекарств от артрита
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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В России пациенты с ревматическими заболеваниями стали сталкиваться с нехваткой зарубежных лекарств, в частности раствора метотрексата, который входит в список жизненной важных препаратов. Об этом предупредила вице-президент Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова в интервью газете «Ведомости».

Она рассказала, что раствор для инъекций «Метотрексат-Эбеве», который производит швейцарская компания Sandoz, пропал из аптек в августе 2021 года. В России данное лекарство постоянно принимают около 2-2,5 миллиона человек, у которых диагностирован артрит. Пациенты должны принимать его один раз в неделю на протяжении жизни, а перерыв в лечении может привести к серьезным обострениям, отметила Пчельникова.

Данные о том, что на складах в стране отсутствует препарат, подтвердил глава департамента по корпоративным коммуникациям российского офиса Sandoz Александр Алексеев. По его утверждению, компания с октября обещает восстановить поставки раствора для инъекций, а проблемы с отгрузками связаны с необходимостью вносить корректировки в упаковку из-за смены собственности австрийского завода.

Уточняется, что одна из причин нехватки препаратов — пандемия COVID-19. Лекарства от ревматических заболеваний также используются для лечения коронавируса.

Ранее сообщалось, что более половины российских медиков (85,4 процента), участвующих в кампании по вакцинации от COVID-19, перегружены и не успевают выполнять плановую работу. Почти 70 опрошенных объяснили, что должны также делать плановую работу, которая не относится к вакцинации.

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