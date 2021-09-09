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В «Сколково» сочли нереальной задачу создать конкретное лекарство от COVID-19

Аркадий Дворкович: конкретное лекарство от COVID-19 вряд ли будет создано
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Одно конкретное лекарство, которое будет способно победить новую коронавирусную инфекцию, вряд ли будет создано. Об этом РИА Новости заявил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Он пояснил, что болезнь связана с иммунной системой, и, вероятнее всего, для лечения будет подбираться набор разных лекарств и методов профилактики, лечения и восстановления, а не «волшебный препарат, который все вылечит». Чиновник добавил, что во всем мире ведутся поиски лекарства, но цикл разработки таких препаратов довольно длинный из-за постоянно мутирующего вируса, и «ждать чудес» не стоит.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов высказал противоположную точку зрения. По его словам, препарат, который позволит защитить от всех штаммов COVID-19, может появиться за шесть месяцев или за год. «Американские ученые, конечно, молодцы. Но активные работы ведут и их российские коллеги. В частности, в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук тоже работают над такими антителами, причем с успехом», — резюмировал эксперт.

2 сентября врач и телеведущая Елена Малышева перечислила препараты, которые используются при лечении COVID-19, указанные на сайте Национальных институтов здоровья США. По словам доктора, доказано, что все они помогают в борьбе с инфекцией. Основными препаратами для лечения больных она назвала антикоагулянты. «Глобально два основных лекарства: это "Ксарелто" и "Эликвис". И препарат основной инъекционный — это "Клексан"», — сказала медик. Вторым препаратом для эффективного лечения COVID-19 врач назвала «Дексаметазон». Его запрещено назначать амбулаторно, к тому же Малышева не рекомендует принимать его без предписания доктора. Отдельное внимание Малышева уделила моноклональным антителам: лекарствам «Актемра» и «Олумиант», которые оба доказали свою эффективность.

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